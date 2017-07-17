Guardian: Erdoğan’ın fikirleri toplu cezalandırmaya dayanıyor

Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Guardian, darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adaletle ilişkisini başyazısına taşıdı.

BBC Türkçee’nin aktardığına göre Erdoğan’ın 15 Temmuz’da gazetedeki yazısında kullandığı “Adalete bağlı kalmaya devam ediyoruz” ifadesini hatırlatan Guardian, “Asıl soru, Erdoğan’ın ülkesinin ne tür bir adalete bağlı kalmasını istediği” ifadelerini kullandı.

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‘İdam, ülkeyi geri götürür’

Darbe girişiminden bu yana sürekli gündeme gelen idam konusunun Türkiyeyi hem iç hem de dış siyasette geriye götüreceği tespitinde bulunulan yazıda “İdam cezası sadece vahşi ve ahlak dışı değil, aynı zamanda idamın caydırıcı etken olduğu kanıtlanmış da değil. İdam, bir tehlike varlığını başka yollarla da koruyabilecekken, tehlikeli olduğu düşünülen herhangi birini ortadan kaldırmaya hak tanıyor” dendi.

‘Erdoğan gücünü artırmaya odaklandı’

Batı’nın darbe girişimini kınamakta geç kaldığını, buna mukabil Erdoğan’ın da demokrasiyi yeniden kurmak yerine gücü merkezileştirme arayışına girdiğini ifade eden gazetenin yazısı şu ifadelerle sonlandı: “Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’yi yeniden biçimlendirme amacındaki fikirleri, birçok nedenden dolayı kaygı verici – en önemlisi de, toplu cezalandırmaya dayanıyor olmaları.”