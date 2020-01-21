Guardian duyurdu: IŞİD’in yeni lideri belli oldu

Guardian gazetesi, IŞİD’in liderliğine Abdülrahman el Mavli el Selbi’nin getirildiğini öne sürdü.

Fotoğraf: Twitter

Ebubekir el Bağdadi geçen yıl 27 Ekim’de ABD’nin Suriye’de düzenlediği askeri operasyonda öldürülmüştü.

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İki istihbarat örgütünden yetkililere dayandırılan habere göre IŞİD’in yeni lideri bir Türkmen.

Haberde Bağdadi’ye düzenlenen operasyondan önce ABD’nin el Selbi ve diğer iki üst düzey IŞİD üyesinin başına 5 milyon dolar (29.6 milyon lira) ödül koyduğu, ağustos ayında Bağdadi’nin ‘örgütü daha fazla yönetemeyeceğine ilişkin söylentilerin’ çıkmasıyla birilikte Selbi’nin ‘IŞİD’in yeni lideri’ olarak anılmaya başlandığı, fakat doğrulamanın aylar süren bir çalışma sonucu yapılabildiği belirtildi.

‘IŞİD’in karar mekanizmasında yer alıyordu’

‘Bağdadi gibi yıllarca çatışmalarda yer aldığı, IŞİD’in karar alma mekanizmasında merkezi bir rolü bulunduğu’ belirtilen el Selbi’nin Musul Üniversitesi’nde şeri hukuk eğitimi aldığı ve akademisyenliği sayesinde örgütte yükseldiği belirtildi.

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Ezidilere karşı yürütülen ve Birleşmiş Milletler’in (BM) ‘soykırım’ olarak tanıdığı saldırının emrini de el Selbi’nin verdiği aktarıldı.

El Selbi, el Bağdadi ile 2004’te Irak’ta ABD askerleri tarafından tutuklanıp Buka Kampı’na götürüldüğünde tanışmış.

El Selbi’nin, Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC) Türkiye temsilcisi Adil Selvi’nin kardeşi olduğu da aktarılan haberde, ‘IŞİD’in yeni liderinin, örgütün başına geçene kadar kardeşiyle temaslarını sürdürdüğü’ ifade edildi.