Guardian derledi: Unutkanlığa karşı altı öneri

Hayat bazen yoğun ve yorucu olabiliyor. O yoğunluk ve yorgunluk da unutkanlığa yol açabiliyor. Unutkanlık, stresten, uykusuzluktan, sık alkol tüketiminden, B vitamini eksikilğlinden (özellikle B12), yanlış beslenmeden kaynaklanabilir. Bu durumdan kaçınmak için birçok yöntem var. Yöntemleri uygulamak da kolay.

Guardian’ın derlemesindeki altı öneri şöyle:

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1- Uyku kalitenizi arttırın

Yedi ila dokuz saat uyuyun. Uyumadan bir saat evvel elektronik cihazlarınızı kullanmayı bırakın. Odanıza giren ışık miktarını mümkün olduğu kadar azaltın, aydınlıkta uyumak uyku sırasında gözlerinizi yorar. Egzersiz yapmayı da ihmal etmeyin.

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2- Yediklerinize dikkat edin

Beyninizin en iyi performansı gösterebilmesi için en iyi besinleri sağlamanız lazım. E vitamini yüksek ıspanak veya brokoli gibi yemekler tüketin. Atıştırmalık olarak rafine edilmiş şeker içeren paketlenmiş tatlılardan uzak durun. Yabanmersini, portakal, ceviz, badem gibi atıştırmalıklara yönelin. Vücudunuzu ne kadar besin değerleri yüksek ve kaliteli yemeklerle beslerseniz o kadar iyi çalışır.

3- Odaklanın

Toplantıdaysanız veya dersteyseniz, o sırada size anlatılanlara odaklanın. Başka düşüncelere dalmazsanız, dinlemek ve hatırlamak size daha kolay gelmeye başlayacaktır.

4- Bir yere yazın

Gün içerisinde yapmanız gerekenleri görselleştirmek yardımcı olabilir. Bir kağıda yazıp bilgisayarınızın kenarına yapıştırabilirsiniz, telefonunuza hatırlatma koyabilirsiniz veya bir ajanda tutabilirsiniz. Telefon ekranı gibi sık sık baktığınız bir yerde hatırlatmayı görürseniz, kendinize unutma fırsatı vermemiş olursunuz.

5- Uyumadan evvel gününüzü düşünün

Gün içerisinde neler olduğunu, neler yaptığınızı düşünün. Bir sonraki gün yapmanız gerekenleri kendinize hatırlatın, yazdığınız hatırlatmaları okuyun.

6- Kendinize güvenin

Kendinize hatırlayacağınızı söyleyin. Kendinizden beklentilerinizi düşük tutmayın. (Kaynak: The Guardian, Dr. Axe)