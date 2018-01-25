Guardian: Afrin harekatının sonuçlarını kimse kestiremiyor

Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Guardian, bugünkü başyazısını ‘Zeytin Dalı Harekatı’na ayırdı. Gazete şöyle yazdı: “Bu harekâtı herkes bekliyordu. Ancak sonuçlarını kimse kestiremiyor.”

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Guardian, hayatını kaybeden siviller ve evlerini terk edip çatışma bölgelerinden kaçan binlerce kişiye dikkat çekerek “Türkiye’nin Afrin harekatı yedi yıldır devam eden Suriye savaşını yeni ve pek de hoş karşılanmayan bir safhaya sokuyor” yorumu yaptı.

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Gazete, Türkiye’nin Afrin’de yürüttüğü operasyonun adına ilişkin de şunları yazdı: “Operasyon çok kişi tarafından öngörülüyordu. Tek sürpriz, operasyonun inanılmaz derecede yakışıksız kalan ismi.”