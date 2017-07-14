Guardian: 15 Temmuz’un yıldönümüne Adalet Yürüyüşü damga vurdu

Britanya’nın saygın gazetelerinden Guardian, darbe girişiminin birinci yıldönümü yaklaşırken, Türkiye’de demokrasinin hala tehlikede olduğunu, CHP’nin Adalet Yürüyüşü’nünse demokrasiyi canlandırdığını kaydetti.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, gazete “Recep Tayyip Erdoğan baskıyı meşrulaştırmak için ulusun karşılaştığı tehlikelere vurgu yapmayı planlıyordu, ancak kitlesel yürüyüş (‘Adalet Yürüyüşü’) muhalefeti yeniden canlandırdı” yorumunu yaptı.

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‘Yıldönümüne Adalet Yürüyüşü hükmetti’

Adalet Yürüyüşü’ne bir milyondan fazla kişinin katıldığını vurgulayan Guardian, bunun hükümetin ‘şaşırıp kalması’na yol açtığını belirtti.

Yazıda, darbe girişiminin yıldönümü için bir dizi etkinlik planlandığı hatırlatılırken, “Erdoğan (darbe girişimini izleyen) sert baskısını meşrulaştırma amacıyla ulusun karşılaştığı kötülüklere ve kendi kahramanca metanetine vurgu yapacak. Ancak yıldönümüne bunun yerine merkezdeki muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başını çektiği canlanan Türk demokrasisi konuşmaları hükmediyor. Erdoğan’ın ‘tek adam yönetimi’ne karşı mücadeleye ve ‘ikinci darbe’ olarak adlandırdığı Erdoğan’ın başarısız girişimi takiben gücü elinde toplamasını tersine çevirmeye ant içti” dendi.

Guardian Kılıçdaroğlu’nu ‘çekingen ve mütevazı’ olarak tanımlarken, Adalet Yürüyüşü’nü ise ‘meydan okuma gösterisi’ olarak niteleyip, bunun CHP’nin imajını değiştirdiğini ve ‘Türklerin baskıcı siyasi iklimdeki umutsuzluk duygusunu hafiflettiği’ yorumunda bulundu.

‘İçeride gitgide artan direniş’

Türkiye’den gazeteci Murat Yetkin ve köşe yazarı Semih İdiz’in de görüşlerine yer verilen yazı şöyle noktalanıyor: “İçerideki sesi gittikçe artan direniş, Erdoğan’ın Türk toplumu üzerindeki sıkı kontrolünü yumuşatması için uluslararası baskının büyümesine yol açıyor. AB Komisyonu ve AB Parlamentosu ile ilişkiler çoktan gerildi. ABD’nin Türkiye’deki büyüelçisi yakın zamanda hükümeti terörle mücadele güçlerini kötüye kullanmaması konusunda uyardı. Hollanda ve Avusturya Almanya’yı izleyerek Türk bakanların darbe girişiminin yıldönümünde yurt dışındaki Türklere konuşma yapmalarına izin vermedi.”