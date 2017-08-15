Guamlılar savaş naralarına barış mesajıyla karşılık verdi: Bomba değil bilgi atın

ABD ile Kuzey Kore arasında gerilimin merkezindeki Pasifik adası Guam’ın sakinleri barış gösterisi düzenledi.

Gösteride, “Savaşa hayır”, “Saygı duyun, halkı koruyun”, “Bomba değil bilgi atın” yazılı pankartlar açıldı.

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Euronews’te yer alan habere göre Guam halkı şenlikli bir barış gösterisi düzenledi. Ada sakinleri dünyaya barışsever olma çağrısında bulundu.

Bir eylemci şöyle konuştu: “Guam halkı barışsever bir toplum, savaş istemiyoruz. Kuzey Kore’de de kimsenin zarar görmesini istemeyiz. Burada ya da dünyanın herhangi bir yerinde insanlar zarar görmesin. Ve şimdi liderlerimizin barışı teşvik etmesinin zamanı geldi.”

Kuzey Kore’nin bu ay adayı vuracağı yönündeki iddia üzerine Guam Valisi Eddie Baza Calvo, ada sakinlerinin endişelenmemesi gerektiği yönünde açıklama yapmıştı.

Adanın Amerikan toprağı olduğunun altını çizen Calvo, vatandaşların korkmamasını, Beyaz Saray yetkilileriyle görüşmelerin yapıldığını ve adanın savunulacağını belirtmişti.

Ne olmuştu?

Kuzey Kore’nin geçen ay menzili bin kilometreyi aşan kıtalararası balistik füze denemeleri nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) önceki gün yeni bir yaptırımlar paketini kabul etmiş, ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, “Bunlar bir nesildir herhangi bir ülkeye uygulanan en zorlayıcı yaptırımlar” demişti.

Pyongyang ise ağırlaştırılmış BM yaptırımlarının Kuzey Kore’yi nükleer programından vazgeçirmeyeceğini ve Washington yönetimi hasmane tutumunu sürdürdüğü müddetçe müzakere masasına oturmayacaklarını duyurmuştu.

Buna karşılık Trump tehditlerinden vazgeçmediği takdirde Kuzey Kore’ye ‘ateş ve öfkeyle‘ karşılık vereceklerini söylemişti.

Kuzey Kore ise Guam Adası’nı hedef göstermiş, son olarak da saldırı planının ağustos ortası itibariyle tamamlancağını duyurmuştu.