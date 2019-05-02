Guaido’dan kamu çalışanlarına: Maduro’yu genel grevle devirebiliriz

Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ‘gasp’ını sona erdirmesi için orduyu müdaheleye, halkı da sokağa çağıran muhalif lider Juan Guaido bu kez de genel grev istedi.

Fotoğraf: Reuters

Başkent Caracas’ta göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda onlarca kişinin yaralandığını, bir kadının öldüğünü belirten Guaido, ülkedeki tüm kamu çalışanlarına, “Genel grev Maduro’nun görevi bırakmasını sağlar, onu grevle devirebiliriz” diye seslendi.

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Guaido’nun bu çıkışlarıyla ülkesinde darbe girişimi olduğuna dair başlıklarla dünya basınına gündem maddesi olan Maduro ise kaçmak üzere olduğuna dair iddiayı yalanladı. Maduro, darbe girişiminden ABD’yi sorumlu tutarak, “Bu işe karışanlar cezalandırılacak” dedi.

Venezüela’da yaşananlar Maduro’yu destekleyen Rusya ile Guaido’yu destekleyen ABD arasında da gerilime neden oldu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ülkesinin Venezüela’daki krizi çözmek için askeri müdahaleyi düşünebileceğini belirtti. Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ise ABD’nin müdahalesinin uluslararası hukukun ihlali olacağını savundu.

Maduro 20 Mayıs 2018’de düzenlenen seçimleri yüzde 68 oyla kazanmış, ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü. Meclis de Maduro’yu yasadışı ilan etmiş ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti. Meclis Başkanı Juan Guaido, destekçilerini meydanlara dökerek 23 Ocak’ta kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etmişti.