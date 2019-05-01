Guaido: Protestolar hız kesmeden devam etmeli

Venezüela’da muhalefet lideri Juan Guaido, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’ya karşı protestoların devam etmesi için halka çağrıda bulundu.

Fotoğraflar: Reuters

Guaido, dün başkent Caracas’taki hava kuvvetleri üssü dışında çekilen ve Twitter hesabından paylaştığı videoda halkı ve orduyu Maduro’nun ‘gasp’ını sona erdirmeye çağırmıştı.

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Guaido’nun çağrısı üzerine Caracas’ta başlayan protestolara askeri birlikler müdahale etmişti. Çıkan çatışmalarda 100’den fazla kişi yaralanmıştı.

Dün akşamki Twitter paylaşımında Guaido, ”Maduro ordunun desteğini alamıyor. Bugünkü protestoların sonuç verdiğini gördük. Hız kaybetmeden devam etmeliyiz” dedi.

Mañana continuamos con la ejecución de la #OperaciónLibertad. Iniciamos la fase final y estaremos de forma sostenida en las calles hasta lograr el cese de la usurpación.



¡Vamos con todo, con más fuerza y determinación!#ConTodoPaLaCalle https://t.co/ep1vC824j6 Reklam May 1, 2019

Maduro ise dün yaptığı açıklamada “Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak, ülkenin cumhuriyet başsavcısıyla konuştum. Bu iş için özel üç ulusal savcı atadım” dedi.

Venezüela’da iktidar mücadelesi

Maduro 20 Mayıs 2018’de düzenlenen seçimleri yüzde 68 oyla kazanmış, ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü.

Meclis de Maduro’yu yasadışı ilan etmiş ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti.

Meclis Başkanı Juan Guaido, destekçilerini meydanlara dökerek 23 Ocak’ta kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etmişti.