GSYH’de İstanbul, Ankara ve İzmir’in payı Türkiye’nin yarısını oluşturdu

İl düzeyinde gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) hesaplamalarına göre 2018 yılında İstanbul 1 trilyon 155 milyar 254 milyon lira ile en yüksek GSYH’ye ulaştı ve toplam GSYH’den yüzde 31.0 pay aldı. İstanbul’u, 329 milyar 831 milyon lira ve yüzde 8.9 pay ile Ankara, 233 milyar 515 milyon lira ve yüzde 6.3 pay ile İzmir izledi. GSYH’den en yüksek payı alan ilk üç il, 2018 yılında toplam GSYH’nin yüzde 46.2’sini oluşturdu.

Fotoğraf: TÜİK

TÜİK’in verilerine göre, GSYH hesaplarında son üç sırada ise 3 milyar 289 milyon lira ile Tunceli, 2 milyar 613 milyon lira ile Ardahan ve 2 milyar 250 milyon lira ile Bayburt yer aldı.

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Kişi başına GSYH’de 2018 yılında, Kocaeli 79 bin 254 lira ile ilk sırada yer aldı. Kocaeli’ni, 76 bin 769 lira ile İstanbul ve 60 bin 249 lira ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında ise 16 bin 194 lira ile Şanlıurfa, 16 bin 68 lira ile Van ve 15 bin 121 lira ile Ağrı son üç sırada yer aldı.

Kişi başına GSYH, 2018 yılında 13 il için Türkiye ortalamasının üzerinde kaydedildi.