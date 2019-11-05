GSM operatörleri iç turizmi ‘takip edecek’, kimin nereye gittiğini bakanlığa bildirecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kuracağı yapı ile GSM operatörleri müşterilerinin hangi şehre ve otele gittiğini devlete bildirecek.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İlgili düzenleme dünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda duyuruldu.

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Programın turizm kısmında, sektördeki Ar-Ge faaliyetleri ve teknolojiye dayalı uygulamaların destekleneceği ifade edildi. Buna yönelik atılacak adımlar arasındaysa Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜİK, ilgili sivil toplum kuruluşları ve GSM operatörlerinin kuracağı ‘iç turizm takip sistemi’ gösterildi.

Programda bu sistemle ilgili şu ifadeler kullanıldı: “Kişisel verilerin mahremiyetine dikkat edilerek telekomünikasyon firmalarının teknolojik imkanlarından yararlanılarak elde edilen verilerle, yerli turist profilini ve turizm hareketlerini ortaya koyan bir çalışma yürütülecek.

Turizm yatırımcı ile işletmecilerinin kamuyla iş ve işlemlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeleri ve bunda gereken kurumlar arası entegrasyonu sağlamak için gerekli mevzuat çalışmaları yapılacak.”

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Turizm sektöründeki en büyük tur şirketi ETS, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ait.