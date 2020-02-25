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Yaramazlara biraz batar!

GS’li Marcao’dan galibiyet dövmesi: FB maçının tarihini yazdırdı

Galatasaray’ın Brezilyalı oyuncusu Marcao (23), Kadıköy’de, 20 yıl sonra gelen derbi galibiyetine ‘ithafen’ dövme yaptırdı.

Fotoğraf: DHA

Galatasaray, Süper Lig’in 23’üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek ezeli rakibinin 20 yıl iki ay süren yenilmezlik serisini sona erdirmiş, galibiyet Türkiye’nin dört bir yanında kutlanmıştı.

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Takımın savunma oyuncusu Marcao, maçın oynandığı tarih 23 Şubat 2020 ve GS’yi yan yana koluna ‘kazıtarak’ galibiyeti ölümsüzleştirdi. Oyuncu, dövmenin yapıldığı stüdyoda çekilen kareleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

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