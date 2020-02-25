GS’li Marcao’dan galibiyet dövmesi: FB maçının tarihini yazdırdı

Galatasaray’ın Brezilyalı oyuncusu Marcao (23), Kadıköy’de, 20 yıl sonra gelen derbi galibiyetine ‘ithafen’ dövme yaptırdı.
Galatasaray, Süper Lig’in 23’üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek ezeli rakibinin 20 yıl iki ay süren yenilmezlik serisini sona erdirmiş, galibiyet Türkiye’nin dört bir yanında kutlanmıştı.
Takımın savunma oyuncusu Marcao, maçın oynandığı tarih 23 Şubat 2020 ve GS’yi yan yana koluna ‘kazıtarak’ galibiyeti ölümsüzleştirdi. Oyuncu, dövmenin yapıldığı stüdyoda çekilen kareleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.