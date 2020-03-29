GS Divan Kurulu üyesinin ‘Terim’in son testi negatif’ haberi doğrulanmadı

Galatasaray Divan Kurulu üyesi Tunç Üner, takımın teknik direktörü Fatih Terim ile yöneticisi Abdurrahim Albayrak’ın son testlerinin negatif olduğunu duyurdu. Ancak Terim’in kızı, son testin henüz sonuçlanmadığını açıkladı.
Terim ve Albayrak’ın corona virüsü testlerinin pozitif çıkmış, iki isim hastanede tedaviye alınmıştı.
Twitter hesabından Albayrak ve Terim’in fotoğraflarını paylaşan Üner, “Evet, nerede kalmıştık? Test sonuçları negatif. Çok yakında taburcular” ifadelerini kullandı.
‘Henüz sonuçlanmadı’
Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı ise Twitter’daki paylaşımında, sonucun henüz çıkmadığını bildirdi.