Grup Yorum’a destek konseri yasaklandı

Türkiye’nin önde gelen politik müzik grubu Grup Yorum’a yönelik baskıların sonlanması ve ölüm orucundaki grup üyelerine destek vermek amacıyla İzmir’de düzenlenmesi planlanan konser valilik tarafından yasaklandı.

Aralarında Suavi, Grup Abdal, Hüsnü Arkan, Barış Atay, Niyazi Koyuncu, Gazapizm’in de bulunduğu birçok sanatçının katılacağı, İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılması beklenen ‘dayanışma konseri’nin ne gerekçeyle yasaklandığı belirtilmedi.

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Grup Yorum üyeleri zorla hastaneye götürüldü

Sabah saatlerinde de ölüm orucundaki grup üyeleri Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’in kaldığı eve polis baskın yaptı. Bölek ve Gökçekzorla hastaneye götürüldü.

Halkın Hukuk Bürosu şu açıklamayı yaptı: ‘‘Müvekkillerimizin sağlığında bu denli olumsuzluklara yol açabilecek olan her türlü müdahale işkencedir.’’