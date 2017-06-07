Grup Yorum üyesinin kardeşi: İşkenceye maruz kaldık, saçlarımı kopardılar, mehterle oynadılar

Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi’ne 30 Mayıs tarihinde yapılan polis baskınında gözaltına alınan Bergül Varan, işkenceye maruz kaldıklarını anlattı.

Baskında gözaltına alınan 11 kişiden yedisi tutuklanmıştı. Tutuklananlardan dördü Grup Yorum üyesi.

Halkın Hukuk Bürosu Twitter hesabından, “Geçtiğimiz günlerde İdil Kültür Merkezinden gözaltına alınanlara ağır işkence yapılmış. Bergül Varan’ın saçlarını kökünden sökmüşler” demiş ve Varan’ın fotoğraflarını paylaşmıştı.

‘Saçlarımı kökünden kopardılar’

Artı Gerçek’ten Bahar Kılıçgedik’e konuşan Varan, yoğun işkenceye maruz kaldıklarını belirtti ve şunları söyledi: “Kültür merkezine baskın yaptıklarında bizi çevik kuvvet aracına bindirdiler ve burada yaklaşık iki-üç saat beklettiler. İşkence burada başladı. Aracın içinde yoğun bir işkence yaptılar. Bilerek sanki onun için hazırlanmış gibiydiler. Saçlarımı çekerken sanki yöntem öğrenmişler. Saçlarımı tutup çevirip kökünden kopardılar. Elinde kalan saçı sallayarak mehter marşıyla oyun oynuyorlardı. Saçımı savuruyorlardı. Koltuğun üzeri saçla dolmuştu.”

Sadece kendisine değil, gözaltındaki diğer arkadaşlarına da yoğun işkence yapıldığını belirten Varan, “‘Neden başını kaldırdın’, ‘Yukarı baktın’ deyip yoğun işkenceler yaptılar. Bir erkek arkadaşımızı ensesine vura vura bayıltıyorlardı. Bir arkadaşımızın kulak zarı patladı. Başka bir arkadaşımızın gözü morluk içindeydi. Terörle Mücadele Şubesi’nde sekiz gün bizi tutup yaralarımızın iyileşmesini beklediler” diye konuştu.

‘Birçoğu ayakta duramıyor’

Gördüğü kötü muamele ve işkenceyi savcılık sorgusunda anlattığını söyleyen Varan, bunların tutanağa geçip geçmediğini ise bilmediğini ifade etti.

Hollanda’da yaşayan Varan, Türkiye’ye birkaç günlüğüne geldiğini ancak günlerinin gözaltında ve işkencelerle geçtiğini söyledi.

Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Şükriye Erden, Bergül Varan’ın ablası Betül Varan’ın Grup Yorum üyesi olduğunu ve birlikte gözaltına alındıklarını söyledi.

Erden, “Her türlü işkenceye maruz kalmışlar. Bergül’ün saçları kökünden sökülmüş, kaba dayaktan tutun da her türlü işkence yapılmış. Müvekkillerimizin birçoğu gördüğü işkencelerden dolayı ayakta duramıyor. Vücudunun her yerleri morarmış. Kafaları duvarlara vurulmuş” dedi.

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