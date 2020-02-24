Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’e tahliye: 252 gündür ölüm orucundaydı

Grup Yorum’un 252 gündür ölüm orucundaki üyesi İbrahim Gökçek hakkında tahliye kararı verildi.

Fotoğraf: Twitter

Adli Tıp Kurumu’nun verdiği “Cezaevinde kalamaz” raporunun arından İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla tahliye edilen Gökçek hakkında yurt dışı yasağı ve ev hapsi kararı verildi.

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Gökçek’in avukatları Twitter’dan kararla ilişkin şu bilgiyi verdi: “İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi Grup Yorum duruşmasında İbrahim’in tahliyesine karar vermemiş, Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar vermişti. Adli Tıp Kurul raporu gereğince bugün müvekkilimiz hakkında tahliye kararı verildi.”

Grup Yorum üyeleri ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt yöneticiliği’ suçlamalarından yargılanıyor. Grubun bazı üyeleri, Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi’nin artık basılmaması, konser yasaklarının kaldırılması, adlarının ‘terör listelerinden’ çıkarılması ve grup üyeleri üzerindeki yargı baskısının kaldırılması için açlık grevine başlamıştı.