İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Polonezköy’de konser provası yapan Grup Yorum üyeleri gözaltına alındı. Aynı zamanlarda İdil Kültür Merkezi’ne de polislerce baskın düzenlendi.
Grup Yorum üyeleri Dilan Poyraz, Bahar Kurt, Betül Varan, Eren Erdem, Barış Yüksel ve Sercan Toptancı, İstanbul Beykoz’daki Polonezköy’de konser provası yaparken gözaltına alındı.
Halkın Hukuk Bürosu tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada aynı saatlerde Okmeydanı’nda bulunan İdil Kültür Merkezi’nin de basıldığı belirtildi.