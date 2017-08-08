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Grup Yorum açlık grevine başlıyor

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Üyelerinin bir kısmı cezaevinde bulunan Grup Yorum açlık grevine başlayacağını duyurdu.

Grup Yorum üyeleri Ali Aracı, İnan Altın, Selma Altın, Sultan Gökçek, Fırat Kıl, Dilan Poyraz, Helin Bölek ve Abdullah Özgün 18 Kasım 2016 günü Okmeydanı’nda bulunan İdil Kültür Merkezi’ne düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, 23 Kasım’da tutuklanmış,  3,5 ay sonra serbest bırakılmıştı.

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İdil Kültür Merkezi’ne 30 Mayıs 2017 tarihinde yapılan polis baskınında gözaltına alınan Sultan Gökçek, Fırat Kıl, Dilan Poyraz ve Bergün Varan tutuklanmıştı.   

‘Nuriye ve Semih için’

Açıklamada, “Grup Yorum üyeleri Sultan Gökçek, Fırat Kıl, Dilan Poyraz, Bergün Varan, koro üyemiz İlyas Kazan ve İdil Halk Tiyatrosu oyuncusu Akif Uzun’un özgürlüğü için, Nuriye ve Semih’in taleplerinin kabul edilmesi için bir aylık açlık grevine başlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, açlık grevinin Küçük Armutlu Mahallesi’nde süresiz açlık grevini sürdüren Mehmet Güvel’in evinde bu akşam saat 19.00’da başlatılacağı duyuruldu.

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