Grow Old With Me’yi bir de onlardan dinleyin: Paul McCartney ve Ringo Starr Lennon’ın şarkısını seslendirdi

Britanyalı Beatles Grubu’nun hayatta olan iki üyesi Paul McCartney ve Ringo Starr, 1980’de, ABD’nin New York kentindeki evinin önünde öldürülen arkadaşları John Lennon’ın ölmeden kısa süre önce bestelediği bir şarkının cover versiyonunu seslendirmek için bir araya geldi.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Liverpool kentinde kurulan, 1960’larda dünyaca ün kazanan ve 1970’de dağılan efsane grubun ‘sör’ unvanlı iki ismi, Lennon’ın, eşi Yoko Ono ve Jack Douglas’la hazırladığı ‘Double Fantasy’ albümü için bestelediği ‘Grow Old With Me’ şarkıyı seslendirdi.

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79 yaşındaki Ringo Starr (solda), “John’un bu şarkısı çok güzel. Paul ve ben en iyi şekilde seslendirmek için elimizden geleni yaptık. Paul’ün bana eşlik etmesinden çok memnunum. Hem bas gitar çaldı bem de eşlik etti” dedi.

McCartney ve Starr, grup dağıldığından beri belirli aralıklarla yeni kayıtlar yapmak için stüdyoda bir araya geliyor.