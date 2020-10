Griple ‘corona’yı ayırmak için test çalışması: Tek örnekle ikisine de bakılacak

Sağlık Bakanlığı’nın grip ve Covid-19’u aynı anda tespit edebilecek test için çalışmaları hızlandırdığı belirtildi. Tek örnekle her iki hastalığa da bakılabilecek.

Fotoğraf: Reuters

Çalışma hakkında bilgi veren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz “Bu şekilde de kaç kişi gerçekten grip vakası, kaçı Covid hastası bunu ayırt edebileceğiz” dedi.

Yavuz, gripte hasta takip sisteminin (sürveyans) her yıl yapıldığını ancak ‘corona’ patlayınca bunun sekteye uğradığını ifade etti: “Ama şimdi Sağlık Bakanlığı’yla en son toplantılarımızda bunun aynı şekilde geçen yılki gibi (kış zamanlamasında) tüm Türkiye’deki laboratuvarlarda başlayacağına dair bir karar alındı.”

Grip sürveyansıyla gerçekten vakaların olup olmadığının tespit edildiğini söyleyen Yavuz, şu bilgileri verdi: “Kaç tane gripli hasta oluyor, grip salgını ne zaman başladı, kaç kişiyi etkiliyor, ne aşamaya geldi, gribe benzeyen belirtilerle, ağır solunum yetmezliğiyle gelen kişilerin aslında gerçekten kaç tanesi grip hastası, bunları belirlememize yarıyor. Bunun testi, gene aynı Covid’de olduğu gibi yapılıyor. (PCR sürüntüsü ile) Her iki hastalığın belirtileri birbirine çok benziyor açıkçası. Her ne kadar birinde nefes darlığı daha çok, öbüründe belki burun akıntısı daha fazla olabilir ama çok benziyor birbirine. Sonuçta ateş, öksürük, ikisinde de var. Kas-eklem ağrısı ikisinde de var. burun akıntısı birinde daha çok, ishal Covid’de daha fazla görülse de o nedenle karıştırılabiliyor. Grip mi nezle mi fark etmiyor, tek semptom yeterli değil. En az iki üç semptom olması gerekiyor ki biz bunu bir hastalık olarak yorumlayabilelim. Hafif boğazı acıyan herkesin, grip mi oldum, Covid mi diye paniklemesine gerek yok. İkisinde de benzer belirtiler görüldüğü için ikisine birden bakabilen test geliştirilirse, bunu ayırt etmek daha kolay olacaktır. İdeali şudur, bir örnekte her ikisine birden çalışabilmek. Bunun da çalışmalarının yapıldığını Türkiye Halk Sağlığı Kurumu geçtiğimiz günlerde söyledi. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Merkezi Laboratuvarı bu testi grip sezonuna yetiştirmek için çalışmaları hızlandırdı. En güzeli bu olacak. Tek örnekle her ikisine de bakabileceğiz.”