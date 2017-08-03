Grevin sonu kazanım: İzmir’de deniz işçilerinin grevi yüzde 12’lik zamla bitti

İzmir’de toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıkan işçiler, zam aldıktan sonra grevi sonlandırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi İZDENİZ A.Ş. ile Türk-İş’e bağlı Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) arasındaki toplu sözleşmedeki zam maddesinde anlaşma sağlanamamıştı.

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Bunun üzerine de sendika üyesi İZDENİZ işçileri, 12 Temmuz’da greve çıkmıştı.

Grev kazanımla sonuçlandı

Bir aya yakın süren grev, işçilere zam yapılması sonrası bugün 15.00 itibariyle sona erdi.

İmzalanan toplu iş sözleşmesine göre İZDENİZ bünyesindeki kara personelinin maaşına yüzde 12 oranında zam yapılacak.

Filosunu yenileyen İZDENİZ’in, Uluslararası Gemi Sicili’ne kaydolması sonrası elde edilen Gelir Vergisi muafiyetiyle birlikte maaşları yüzde 25 oranında artan gemi adamı statüsündeki personel için kabul edilen zam oranı ise yüzde 5.

İZDENİZ Genel Müdürlüğü, iç körfezdeki seferlerin normal tarifeyle devam edeceğini, Yassıcaada seferlerinin salı gününden, Foça ve Urla seferlerinin ise gelecek hafta sonundan itibaren başlayacağını duyurdu.

‘Masadan memnun ayrıldık’

TDS Başkanı Hasan Pekdemir, 23 gün süren grevleriyle ulaşımı kilitlediklerini belirterek, şunları söyledi: “İzmir halkı rahatlayacak. Grev sonucunda karada ve denizde çalışan işçilerimizin haklarında iyileştirmeler yapıldı. Memnun bir şekilde masadan ayrılıyoruz. Denizde çalışan cebine ortalama yüzde 28, karada ise yüzde 20 oranında bir pay girecek. Asgari ücret düzeyinde çalışan arkadaşlarımız da vardı. Onların maaşlarında da ciddi anlamda iyileştirmeler yaptık.”