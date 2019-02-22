Grevdeki işçileri soran öğrencilere Flormar yöneticisinin yanıtı: Daha küçüksünüz, bilmiyorsunuz!

Flormar Genel Müdür Yardımcısı Şevket Çelikkanat, öğrencilerin grevdeki Flormar işçileri hakkında sorduğu soruya, “Siz daha küçüksünüz, bilmiyorsunuz” diye yanıt verdi.

Fotoğraf: YouTube

Kozmetik firması Flormar’da sendikalaştıkları için işten atıldığını savunan işçiler sendikal hak ve işe iade için Kocaeli’ndeki Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrika önünde 284 gündür grevde. Birçok sendika ve siyasi parti, işçilere dayanışma ve destek ziyareti gerçekleştiriyor.

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SOL’un haberine göre İTÜ Mezunlar Derneği’nin kariyer etkinliğine katılan Flormar Genel Müdür Yardımcısı Çelikkanat, sorular üzerine sendikal hakları için grev yapan işçilere de değindi.

Çelikkanat, işçilerin sendikal haklarının sorulması üzerine “Buraya firmam adına gelmedim, bu soruyu çıkışta birlikte konuşalım” dedi.

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Ardından söz alan bir öğrenci ise Çelikkanat’a “Bizimle aynı sıraları paylaştığınız yıllarda, şu an duayen olarak anlattığınız patronlar işçileri sendika istedikleri için işten attıklarında ne hissederdiniz? Bu konudaki tercihleriniz, kariyerinizde belirleyici oldu mu?” diye sordu.

“Siz daha küçüksünüz, bilmiyorsunuz” diyerek yanıtlayan Çelikkanat, ‘Türkiye’de ne şirketlerin şirket, ne de sendikaların sendika olduğunu’, bu nedenle de Türkiye’de demokrasinin gelişmediğini savundu.

Çelikkanat sosyal demokrat olduğunu da belirterek “Siz de sektöre girdiğinizde göreceksiniz, o işler öyle değil” diye konuştu.