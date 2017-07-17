Grevdeki işçilerden ‘OHAL’den istifade eden’ Erdoğan’a: Tok açın halinden anlamaz

İzmir’de grev yapan işçiler, “Grev tehdidi olan yere OHAL’den istifade izin vermiyoruz” diyen cumhurbaşkanına seslendi: “Tok açın halinden anlamaz.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yabancı yatırımcılarla buluşmasında OHAL’in ‘amacını’ şu sözlerle anlatmıştı: “Biz OHAL’i iş dünyasının daha rahat çalışması için getirdik. İş dünyasında herhangi bir sıkıntınız aksamanız var mı? Biz göreve geldiğimizde OHAL vardı. Şimdi grev tehdidi olan yere OHAL’den istifade izin vermiyoruz. Bunun için kullanıyoruz OHAL’i. Fotoğraf oldukça net.”

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‘Tok açın halinden anlamaz’

Görüşmelerin zam maddesi nedeniyle tıkanması sonrası greve çıkan Türk-İş’e bağlı Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) üyesi İZDENİZ işçileri, Erdoğan’a seslendi.

Dihaber’in aktardığına göre grevlerinin altıncı gününe giren işçiler, bugün eylem yaptı.

Büyükşehir belediyesinde gişe personeli olan, TDS Şehir Hatları Şubesi İzmir Temsilcisi Ali Ekber Yıldırım, şunları söyledi: “Şu ana kadar olumlu bir adım atılmadı. Gece gündüz çalışıyoruz ve dinlenmeye fırsatı bulamıyoruz, taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz. Kararlı bir adımla mücadelemize devam edeceğiz. Görüşmelerimiz sonuç verene kadar buradayız.”

İşçi Tekin Sagun da Erdoğan’a şu sözlerle seslendi: “Tok açın halinden anlamaz derler. Biz şu anda açız fakat Cumhurbaşkanı tok. Bu konuşmasına ve düşüncesine kesinlikle katılmıyorum.”

Sagun, taleplerinin açık olduğunu dile getirerek taleplerin yerine getirilene kadar grevlerini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

İZDENİZ işçileriyle İzmir belediyesi arasındaki görüşmeler ocak ayından bu yana sürüyordu.