‘Grev yasağı’ ve ‘lokavt’ derken işçilerin mücadelesinin sonu: Sendikalar anlaştı

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, bu sabah itibarıyla Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile toplu iş sözleşmelerini imzaladıklarını bildirdi.
MESS ile Türk Metal arasında dün akşam başlayan ve 12 saat süren görüşmeden sonuç çıktı. Türk Metal’in yaptığı açıklamaya göre yüzde 24,6 oranında zam ile anlaşma sağlandı.
Kavlak, toplu sözleşme anlaşmasının iki yılı kapsadığını bildirdi.
Toplu sözleşme sürecinin başında işveren tarafı yüzde üç zam önerirken, işçi tarafı yüzde 38 zam talep ediyordu. Kavlak, zam oranları ile sosyal yardımların kümülatif toplamının yüzde 26.31 rakamına tekabül ettiğini söyledi.
İş bırakma eylemi başlamıştı
İşverenle ücret ve sosyal haklar başta olmak üzere birçok konuda uzlaşma sağlanamaması üzerine Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal İşçileri Sendikası ve Çelik-İş Sendikası grev kararı almıştı.
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ise buna karşılık lokavt kararı aldığını duyurmuştu.Grev, Bakanlar Kurulu kararıyla iki ay ertelenmişti.
2 Şubat’ta yapmaya hazırlandıkları greve yasak gelen metal işçileri, sabah ve akşam vardiya başlangıçlarında yarımşar saatten toplam bir saat iş bırakma eylemine başladı.
Ne olmuştu?
26 Ocak’ta MESS’in çağrısı üzerine Türk Metal Sendikası’nın da katılımıyla yapılan toplantıda MESS, yüzde 3.2’lik teklifini 10 puan refah payı ekleyerek yüzde 13,2 olarak revize etti. Türk Metal Sendikası, MESS’in teklifini iyi niyet girişimi olarak değerlendirerek sözleşmenin iki yıllık ve kıdeme dayalı olması koşuluyla yüzde 38 olan tekliflerini ilk 6 ay için yüzde 30’a çektiklerini açıkladı. Buna rağmen anlaşma sağlanamadığı için metal işçileri eylemlerini sürdürme kararı aldı. Hafta başı itibariyle metal iş kolunda toplu sözleşmeye dahil olan iş yerlerinde sabah ve akşam vardiyalarında yarımşar saat, gün içinde toplam bir saat iş bırakma eylemleri başladı.
Türk Metal Sendikası 20 Ocak’ta grev kararı almış, 2 Şubat itibariyle tüm iş kollarında üretimin duracağını açıklamıştı.
Türkiye genelinde grev kararı alınan Çelik İş Sendikası’na bağlı dört, Birleşik Metal İşçileri Sendikası’na bağlı 30, Türk Metal Sendikası’na bağlı ise 145 fabrika bulunuyor.
MESS buna karşılık lokavt kararı aldığını duyurmuştu.
Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması ve işçi sendikası tarafından grev kararı alınması halinde, işverenlerin işçi tarafına isteklerini kabul ettirebilmek için işçileri topluca işten uzaklaştırmasına lokavt deniyor.