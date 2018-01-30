‘Grev yasağı’ ve ‘lokavt’ derken işçilerin mücadelesinin sonu: Sendikalar anlaştı

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, bu sabah itibarıyla Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile toplu iş sözleşmelerini imzaladıklarını bildirdi.

MESS ile Türk Metal arasında dün akşam başlayan ve 12 saat süren görüşmeden sonuç çıktı. Türk Metal’in yaptığı açıklamaya göre yüzde 24,6 oranında zam ile anlaşma sağlandı.

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Kavlak, toplu sözleşme anlaşmasının iki yılı kapsadığını bildirdi.

Toplu sözleşme sürecinin başında işveren tarafı yüzde üç zam önerirken, işçi tarafı yüzde 38 zam talep ediyordu. Kavlak, zam oranları ile sosyal yardımların kümülatif toplamının yüzde 26.31 rakamına tekabül ettiğini söyledi.

İş bırakma eylemi başlamıştı

İşverenle ücret ve sosyal haklar başta olmak üzere birçok konuda uzlaşma sağlanamaması üzerine Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal İşçileri Sendikası ve Çelik-İş Sendikası grev kararı almıştı.