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Yaramazlara biraz batar!

Greta’nın adı yeni keşfedilen böceğe verildi

İsveç Parlamentosu’nun önünde her hafta düzenli eylem yaparak adını dünyaya duyuran çevre aktivisti Greta Thunberg’in adı yeni keşfedilen bir böcek türüne verildi.

Fotoğraf: David Darby

Britanya’nın başkenti Londra’daki Ulusal Tarih Müzesi’nde görevli bilim insanı Dr. Michael Darby, 1 milimetre boyundaki, iki anteni bulunan, ‘Nelloptodes gretae’ye isim olarak İsveçli öğrencininkini seçtiklerini söyledi. Darby, “Greta’nın çevre için yaptıklarından o kadar çok etkileniyorum ki onun adını vermek istedim” dedi.

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1960 yılında, Kenya’da ‘Nelloptodes gretae’yi bulan bilim insanı William Block’un topladığı örnekleri Ulusal Tarih Müzesi’ne bağışladığını söyleyen Darby, “O koleksiyonu incelerken zamanında isim verilmeyen, gözardı edilen bu türe rastladım ve isim koydum” ifadelerini kullandı.

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