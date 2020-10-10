Greta’dan destek: Kendinize gelin, Biden’a oy verin

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, ABD seçimlerinde mevcut başkan Donald Trump’ın rakibi Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’a destek verdiğini açıkladı.
Aslında parti siyasetiyle ilgilenmediğini belirten Greta, ‘ABD seçimlerinin bunun ötesinde bir anlamı olduğunu’ belirtti.
17 yaşındaki çevre aktivisti, Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “İklim açısından yapılacak çok iş var. Çoğunuz başka adayları desteklemiş olabilirsiniz. Artık kendinize gelin, organize olun ve herkesin #Biden’a oy vermesini sağlayın.”