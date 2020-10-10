Greta’dan destek: Kendinize gelin, Biden’a oy verin

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, ABD seçimlerinde mevcut başkan Donald Trump’ın rakibi Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’a destek verdiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Aslında parti siyasetiyle ilgilenmediğini belirten Greta, ‘ABD seçimlerinin bunun ötesinde bir anlamı olduğunu’ belirtti.

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17 yaşındaki çevre aktivisti, Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “İklim açısından yapılacak çok iş var. Çoğunuz başka adayları desteklemiş olabilirsiniz. Artık kendinize gelin, organize olun ve herkesin #Biden’a oy vermesini sağlayın.”