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Yaramazlara biraz batar!

Greta, Trump’tan sonra Putin’in sözleriyle de profilini güncelledi

16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, ABD Başkanı Donald Trump’ın iğnelemelerinin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eleştirilerine de Twitter profilini ‘kibar ama bilgilendirilmemiş’ diye güncelleyerek karşılık verdi.

Fotoğraf: Reuters

Trump, Thunberg’in Birleşmiş Milletler (BM) iklim zirvesindeki konuşmasıyla dalga geçmek için “Parlak ve harikulade bir geleceği dört gözle bekleyen çok mutlu genç bir kıza benziyor” diye tweet atmış, Thunberg de Twitter biyografisini “Parlak ve harikulade bir geleceği dört gözle bekleyen çok mutlu bir genç kız” olarak güncellemişti.

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‘Kimse Greta’yı yeterince bilgilendirmemiş’

Putin de Greta için şu ifadeleri kullanmıştı: “Greta’nın kibar ve çok içten bir kız olduğuna eminim. Her halükarda kimse Greta’ya modern dünyanın karmaşık olduğu, çeşitlilik arz ettiği ve hızla kalkındığını izah etmemiş. Afrika ve pek çok Asya ülkesinde insanlar İsveç’tekilerle aynı standartlarda yaşamak istiyor. Peki bu nasıl yapılacak? Zaten Afrika’da bol bol olan güneş enerjisi kullanmaya mı başlamalılar? Kimse Greta’ya bunun mali bedelini açıkladı mı?”

Bunun üzerine Greta, Twitter profilini ‘kibar ama yeterince bilgilendirilmemiş bir ergen‘ diye güncelledi.

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