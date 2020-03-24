Greta da #EvdeKal dedi: ‘Corona’ kapmış olabilirim

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığına yakalanmış olabileceğini söyleyerek, salgının yayılmasını engellemek için herkesi evde kalmaya davet etti.

Fotoğraf: Reuters

Thunberg, Instagram hesabındaki paylaşımında kendisini babasıyla birlikte tedbir amaçlı 14 günlük ev karantinasına aldığını söyleyerek durumunun iyi olduğunu belirtti.

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Avrupa gezisinden sonra hastalığa dair bazı hafif belirtiler gösterdiğini, muhtemelen salgından etkilenmiş olabileceğini belirten genç aktivist, İsveç’te durumu acil olmayan kişilerin test yaptıramadığını, bu nedenle kesin sonucu bilmediğini belirterek “Semptomlar ve koşulları bir arada düşünürsek, Covid-19’a yakalanmış olmam yüksek bir ihtimal” dedi.

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Genç yaştaki insanların Covid-19 belirtisi göstermese bile başkalarına hastalığı bulaştırabileceğini belirten Thunberg, şöyle dedi: “Biz risk grubunda olmayanların çok büyük bir sorumluluğu var. Davranışlarımız, birçok kişi için ölümle yaşam arasındaki fark olabilir.”