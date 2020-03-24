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Yaramazlara biraz batar!

Greta da #EvdeKal dedi: ‘Corona’ kapmış olabilirim

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığına yakalanmış olabileceğini söyleyerek, salgının yayılmasını engellemek için herkesi evde kalmaya davet etti.

Fotoğraf: Reuters

Thunberg, Instagram hesabındaki paylaşımında kendisini babasıyla birlikte tedbir amaçlı 14 günlük ev karantinasına aldığını söyleyerek durumunun iyi olduğunu belirtti.

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The last two weeks I’ve stayed inside. When I returned from my trip around Central Europe I isolated myself (in a borrowed apartment away from my mother and sister) since the number of cases of COVID-19 (in Germany for instance) were similar to Italy in the beginning. Around ten days ago I started feeling some symptoms, exactly the same time as my father – who traveled with me from Brussels. I was feeling tired, had shivers, a sore throat and coughed. My dad experienced the same symptoms, but much more intense and with a fever. In Sweden you can not test yourself for COVID-19 unless you’re in need of emergent medical treatment. Everyone feeling ill are told to stay at home and isolate themselves. I have therefore not been tested for COVID-19, but it’s extremely likely that I’ve had it, given the combined symptoms and circumstances. Now I’ve basically recovered, but – AND THIS IS THE BOTTOM LINE: I almost didn’t feel ill. My last cold was much worse than this! Had it not been for someone else having the virus simultainously I might not even have suspected anything. Then I would just have thought I was feeling unusually tired with a bit of a cough. And this it what makes it so much more dangerous. Many (especially young people) might not notice any symptoms at all, or very mild symptoms. Then they don’t know they have the virus and can pass it on to people in risk groups. We who don’t belong to a risk group have an enormous responsibility, our actions can be the difference between life and death for many others. Please keep that in mind, follow the advice from experts and your local authorities and #StayAtHome to slow the spread of the virus. And remember to always take care of each other and help those in need. #COVID #flattenthecurve

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Avrupa gezisinden sonra hastalığa dair bazı hafif belirtiler gösterdiğini, muhtemelen salgından etkilenmiş olabileceğini belirten genç aktivist, İsveç’te durumu acil olmayan kişilerin test yaptıramadığını, bu nedenle kesin sonucu bilmediğini belirterek “Semptomlar ve koşulları bir arada düşünürsek, Covid-19’a yakalanmış olmam yüksek bir ihtimal” dedi.

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Genç yaştaki insanların Covid-19 belirtisi göstermese bile başkalarına hastalığı bulaştırabileceğini belirten Thunberg, şöyle dedi: “Biz risk grubunda olmayanların çok büyük bir sorumluluğu var. Davranışlarımız, birçok kişi için ölümle yaşam arasındaki fark olabilir.”

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