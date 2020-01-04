Greta, adını yanlış bilen yarışmacının söylediği ismi Twitter profiline koydu: Sharon

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Britanya’da, BBC’de yayınlanan yarışma programında kendisiyle ilgili soruya yanlış yanıt verilmesinin ardından Twitter profilindeki adını değiştirdi. Thunberg, ‘İsveçli iklim aktivisti öğrenci’nin adı sorulduğunda yarışmacının verdiği ‘Sharon’ yanıtıyla adını değiştirdi.

Ünlülerin katıldığı yarışmadaki soruları yanıtlayan Britanyalı oyuncu Amanda Henderson, İsveç Parlamentosu’nun önünde her hafta eylem yaparak adını duyuran Thunberg’in adını yanlış söyleyince görüntüleri sosyal medyada 5 milyonu aşkın kez izlendi. Thunberg de kendisini tanımayan ya da adını yanlış bilen Henderson’un görüntülerini izleyince profilindeki adını [email protected]’e çevirdi.

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Eylül ayında, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde konuşma yapan ve geçen ay Time dergisi tarafından ‘yılın kişisi’ seçilen Thunberg, dün (3 Ocak) doğum günü olduğu için yaşını da değiştirerek ’17’ yaptı.

Thunberg, Twitter profilinde ilk kez ‘kendisiyle ilgili gündeme uygun’ değişiklik yapmadı. Geçen ay ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Greta öfke kontrolü sorunu üzerine çalışmalı” mesajı üzerine profiline, “Öfke kontrolü üzerine çalışan bir ergen” ifadelerini eklemişti.

Geçen hafta ise ülkenin yerlilerine haksızlık yaptığını söyleyerek eleştirdiği Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun, ‘basının bu haşarı velete bu kadar yer vermesinin şaşırtıcı olduğunu’ söylemesi üzerine Portekizce’de haşarı velet, şımarık çocuk gibi anlamları olan ‘pirralha’ sözcüğünü profiline eklemişti.