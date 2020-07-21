Greta 1 milyon avro ödül kazandı, çevre örgütlerine bağışladı

17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Portekiz’in Lizbon kentinde bulunan Gulbenkian Vakfı tarafından her yıl verilen İnsanlık Ödülü’ne layık görülerek 1 milyon avro kazandı. Greta, ödülünü iklim krizini durdurmak ve çevreyi korumak için mücadele eden örgütlere bağışladı.

Fotoğraf: Reuters

Vakfın jürisi Greta’yı ‘günümüzün en olağanüstü figürlerinden biri’ olarak tanımladı.

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BBC’nin haberine göre bir video aracılığıyla konuşan Greta, “Bu hayal edebileceğimden daha fazla para, ancak tüm ödül parası vakfım aracılığıyla iklim krizinden ve ekolojik krizden etkilenen insanlara yardım etmek için çalışan farklı organizasyon ve projelere bağışlanacak” dedi.

Her yıl verilen ödül, ‘iklim değişikliğini azaltmaya ve adaptasyona katkı sunan, yenilik, buluş ve etkisi ile öne çıkan tüm dünyadan insanları, insan gruplarını ve/veya organizasyonları tanımayı’ amaçlıyor.

Jüri başkanı Jorge Sampaio, gençlerin genç nesli seferber etme yeteneğini alkışladı ve Greta için şunları söyledi: “Kalıcı bir statükoyu değiştirmek için inatçı mücadelesi onu günümüzün en olağanüstü figürlerinden biri yapıyor.”

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Jüri Greta’nın ayrıca ‘karizmatik ve ilham verici karakterini’ de vurguladı.

ABD merkezli Time dergisi tarafından 2019’da ‘Yılın insanı’ seçilen Greta, iki kez de Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.