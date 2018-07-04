Greenpeace’ten ‘örümcek adamlı’ nükleer eylemi: Güvenlik açığı ortaya çıktı

Greenpeace aktivistleri Fransa’nın Lyon kenti yakınlarındaki nükleer santrale örümcek adam kostümü giydirilen insansız hava aracı yardımıyla sızdı.

Bianet’in haberine göre, Bugey Nükleer Santrali’nde pazartesi günü Greenpeace aktivistleri tarafından yaratıcı bir eylem yapıldı.

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Aktivistler ‘uçuşa yasak bölge’ olarak tanımlanmış hava sahasında insansız hava aracını santralin iki numaralı reaktörünün yakıt havuzuna temas ettirdi.

Eylemin ardından açıklama yapan Greenpeace yetkilileri bu durumun nükleer santralin güvenliğinin son derece zayıf olduğunun kanıtı olduğunu söyledi.

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Santrali işleten Fransa Elektrik Kurumu’nun (EDF) ise olayın ardından güvenlik önlemlerini gözden geçirmesini ve kendilerine yaptıkları uyarıları göz ardı etmemesi gerektiğini kabul etti.