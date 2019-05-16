Greenpeace: Stadlar güneş enerjisiyle 35 bin evin elektriğini karşılayabilir

Antalyaspor’un maçlarını oynadığı Antalya Stadyumu çatısında bulunan 5 bin 600 güneş paneliyle dünyada güneş enerjisinden en çok fayda sağlayan 10 staddan biri oldu. Greenpeace’e göre Süper Lig’deki 18 kulübün tamamı stadlarında güneş enerjisine geçmesiyle 35 bin evin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanabilir.

Antalya Stadyumu (Fotoğraf: Greenpeace)

Greenpeace Akdeniz, Süper Lig’deki stadlarda güneş enerjisinin kullanılmasını teşvik etmek için ‘Güneş için omuz omuza’ adlı bir proje başlattı.

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Çevreci örgüte göre Türkiye’de her hafta 10 binlerce kişinin doldurduğu stadlar Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyelini kullanabileceği alanlardan biri. En çok elektrik tüketiminin yapıldığı stadlarda güneş enerjisinin kullanılması, kulüplerinin fatura maliyetinden kurtulması, Türkiye’nin de karbon salınımının azalması anlamına geliyor.

Kulüpler böylelikle iklim değişikliğiyle mücadelede de öncü bir rol üstlenebilir.

Buna göre, Türkiye Süper Lig’deki statlar güneş enerjisine geçtiğinde her yıl yaklaşık 35 bin evin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Böylece yılda ortalama 1.5 milyon liralık fatura maliyetinden kurtulunacak. Bu her yıl yaklaşık 7 bin 500 ton karbon salınımının önüne geçilmesi anlamına geliyor.

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Stadlarda güneş enerjisi dünyada da giderek yaygınlaşan bir uygulama. İngiltere’de Arsenal’in, Hollanda’da Ajax’ın, Brezilya’da Cruzeiro ve Atlético Mineiro’nun statları başta olmak üzere stadlar güç kaynağı olarak güneş enerjisini kullanmaya başladı.