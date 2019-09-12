Greenpeace: Kambur balinaların üreme ve beslenme alanı BP’nin sondaj tehdidi altında

Greenpeace Fransa, Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’inden (CNRS) bilim insanlarıyla ilk kez Fransız Guayanası’ndaki kambur balinaların üreme ve beslenme alanlarını görüntüledi, bölgenin Britanyalı enerji şirketi British Petrol’ün (BP) petrol sondajı tehdidi altında olduğunu kaydetti.

Bianet’in aktardığına göre Brezilya’nın kuzey kıyısında Amazon resifi bölgesinin yakınlarında sondaj yapmak için lisans almaya çalışan BP’nin gelecekteki herhangi bir sondaj çalışması bölgedeki türler için hayli tehlikeli olabilir.

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Fotoğraflar: Reuters

Geçen sene aynı bölgede Fransız enerji şirketi Total sondaj lisansı almaya çalışmış ama başvurusu reddedilmişti.

‘Yalnızca göç yolu değil, üreme ve beslenme alanı’

CNRS’den deniz biyoloğu Olivier van Canneyt bölgenin bazı türler için yalnızca bir göç yolu olmadığını belirtti. “İlk kez tropikal balinaların burada beslendiğini gördük” diyen Canneyt, kambur balinaları bebekleriyle birlikte görüntülediklerini söyledi.

Bunlardan yola çıkarak bölgenin balinalar için önemli bir üreme ve beslenme alanı olduğuna işaret eden Canneyt, Fransız Guyanası’nın bazı memelilerin hayatta kalması için hayati önem taşıdığını belirtti.

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Bölgenin deniz kaplumbağası ve diğer deniz hayvanları için göç yolu oluşturduğunu da belirten bilim insanları, iki haftalık gemi gezisinde megafauna, yelken balığı, Atlantik benekli yunus, yalancı orka, cüce katil balina, tropikal yelkovan gibi deniz kuşları gibi çok farklı türleri gözlemlediklerini belirtti.

Küresel Okyanus Anlaşması’nın önemi hatırlatıldı

Greenpeace’in ‘Okyanusları Koru’ kampanyasından sorumlu Edina Ifticène, ‘Küresel Okyanus Anlaşması’nın önemine vurgu yaparak bölgedeki duruma dair şunları söyledi: “Böyle kritik bir alanda meydana gelebilecek herhangi bir petrol sızıntısı tüm çevre için geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Bulgular, bölgeyi koruma altına alabilecek Küresel Okyanus Anlaşması’nın ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu ortaya koyuyor.”

Ulusal sınırların ötesindeki deniz yaşamının biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanılması için yasal olarak bağlayıcı bir uluslararası anlaşma olarak düzenlenen Küresel Okyanus Anlaşması, ‘okyanus koruma alanları’nın oluşturulmasını sağlayarak okyanusları zararlı insan faaliyetlerinden uzak tutma amacını taşıyor.