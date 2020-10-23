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Yaramazlara biraz batar!

Greenpeace: Japonya’da denize salınacak kirli suyun insan DNA’sına zarar verme potansiyeli var

Greenpeace’in yaptığı bir araştırmaya göre, Fukuşima-Daiiçi nükleer santralinden denize salınacağı bildirilen kirli su, insan DNA’sına zarar verme potansiyeline sahip radyoaktif bir madde içeriyor.

Fotoğraf: Reuters

Çevre örgütü, tesiste binden fazla tankta depolanan 1.23 milyon ton suyun, geniş çapta rapor edilmiş trityum miktarlarına ek olarak, radyoaktif izotop Karbon-14’ün ‘tehlikeli’ seviyelerini içerdiğini iddia ediyor.

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Greenpeace’in yayınladığı raporda, Karbon-14’ün ‘5 bin 370 yıllık bir yarılanma ömrü olduğu’ ve ‘tüm canlı maddelere bulaşabileceği’ belirtiliyor ve canlılara olan zararı şöyle anlatılıyor:

”Trityumdan binlerce kat daha yüksek seviyede, balıklara bulaşabiliyor ve zarar veriyor. Karbon-14, ‘kollektif radyasyon dozuna’ büyük bir katkıda bulunduğu için özellikle önemlidir ve insan DNA’sına zarar verme potansiyeline sahiptir. ”

Çevre örgütü ayrıca, Japonya hükümetinin, tesisin tsunamiden zarar görmüş reaktörlerini soğutmak için kullanıldığı kirletilmiş suyu ‘arıtılmış su’ olarak adlandırmasını ve bu yüzden sadece trityum içerdiği izlenimini oluşturmasını, ‘krizin boyutunu örtbas etmek’ olarak nitelendiriyor.

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Japonya hükümetinin suyun kaderi hakkında önümüzdeki hafta bir karar açıklaması bekleniyor. Basında çıkan haberlere göre, proje en erken 2022’de başlayacak ve tamamlanması onlarca yıl sürecek.

Başbakan Yoshihide Suga, ”Konuyu sonsuza kadar erteleyemeyiz. Mümkün olan en kısa sürede sorumlu bir karar vermek istiyoruz.” dedi.

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