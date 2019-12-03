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Yaramazlara biraz batar!

Greenpeace: Erdoğan’ın vetosu dönüm noktası olsun, termikler kapatılsın

Çevre örgütü Greenpeace, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 termik santrale baca filtresi takma zorunluluğunun iki buçuk yıl ertelenmesini öngören kanunu veto etmesiyle ilgili, “Bu veto kararı, kirli enerjiden çıkışın sonu, Türkiye’de enerji dönüşümünün dönüm noktası olmalıdır” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Meclis’te 21 Kasım’da kabul edilen torba yasanın 50’nci maddesine göre havayı kirleten 15 termik santrale baca filtresi takma zorunluluğu iki buçuk yıl ertelenmişti. Yasa teklifine AKP’den 203, MHP’den 14 vekil ‘Kabul’, CHP’den 25, İYİ Parti’den yedi, HDP’den de dört vekil ‘Ret’ oyu vermişti. Toplam ‘Kabul’ oyu 217, ‘Ret’ oyu ise 36 olmuştu. 

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Yasayı veto eden Erdoğan şirketlerin sözlerini tutmadıklarını belirterek, “Siz çok daha fazla para kazanın diye biz halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz” demişti.

Limit değerin üç katı kirlilik

Greenpeace örgütü avukatı Deniz Bayram bir çağrı yaparak, ‘yıllardır zehir saçan bu santrallerin, bulunduğu bölgede yaşayan halk daha fazla zehirlenmeden, faaliyetlerinin durdurulmasını’ istedi.

Açıklama şöyle: “Türkiye’de 15’ten fazla termik santralin 2.5 yıl daha zehir saçmasına izin veren yasanın vetosu umuyoruz Türkiye’de kirli enerjinin de sonu olur. Vetonun gerekçesi olan Anayasa’nın 56. Maddesi sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı, bu yasanın tekrar gündeme gelmesinin önünü kesmektedir. 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla filtre, kül barajı gibi çevre yatırımlarını yapmamış santrallerin faaliyetlerinin durdurulması gerekmektedir. Greenpeace olarak yıllardır zehir saçan bu santrallerin, bulunduğu bölgede yaşayan halk daha fazla zehirlenmeden, faaliyetlerinin durdurulmasını istiyoruz. Bu veto kararı, kirli enerjiden çıkışın sonu, Türkiye’de enerji dönüşümünün dönüm noktası olmalıdır.”

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Greenpeace Akdeniz, temmuz ayında söz konusu 15 santralden ikisinin yer aldığı Kütahya Seyitömer ve Tunçbilek’te yaptığı 24 saatlik hava ölçümü sonucu hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü’nün limit değerinin üç katı çıktı olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Yasanın kapsadığı santraller şöyle:

Çanakkale / Çan 18 Mart Termik Santrali

Şırnak / Silopi Termik Santrali

Kahramanmaraş / Afşin Elbistan A Termik Santrali

Karabük / Kardemir Termik Santrali

Kütahya / Tunçbilek Termik Santrali

Kütahya / Seyitömer Termik Santrali

Manisa / Soma A Termik Santrali

Manisa / Soma B Termik Santrali

Sivas / Kangal Termik Santrali (1. Ve 2. üniteler)

Zonguldak / Çatalağzı Termik Santrali

Ankara / Çayırhan Termik Santrali

Muğla / Yeniköy Termik Santrali

Muğla / Kemerköy Termik Santrali

Muğla / Yatağan Termik Santrali

Bursa / Orhaneli Termik Santrali

Kahramanmaraş / Afşin Elbistan B Termik Santrali

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