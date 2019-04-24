Greenpeace: Dünya’nın yeni plastik atık çöplüğü Türkiye

Çevre örgütü Greenpeace’in 2016-2018’de en fazla plastik atık ithal ve ihraç eden 21 ülkenin verilerinin yer aldığı raporuna göre 2018’de Çin’in plastik ithalatına yasak getirmesinin ardından atıkların yeni adresi Türkiye oldu.

Plastik atıklarını ihraç eden ülkelerin başında ABD, Almanya, İngiltere ve Japonya geliyor. Türkiye’ye en fazla plastik atık ihraç eden 10 ülkeyse İngiltere, Belçika, Almanya, ABD, Hollanda, İspanya, İtalya, Slovenya, Fransa, Japonya.

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2016-2018 yılları arasında Türkiye’ye plastik atık ihraç eden ilk 10 ülke ve ton cinsinden ihracat miktarları. Tablo: Greenpeace Raporu

Raporda Çin’in ardından Vietnam, Malezya ve Tayland gibi diğer Asya ülkelerinin de plastik ithalatını kısıtlamasıyla birlikte plastik atık akışının Hindistan, Endonezya ve Türkiye’ye kaydığı belirtildi. Bu değişim sonucunda Türkiye’nin plastik atık ithalatı beşe katlandı. Raporun Türkiye ile ilgili bölümünden önde çıkan noktalar şu şekilde:

Türkiye’nin ithalatı 2016’nın başında aylık 4 bin tondu; 2018’in başında aylık 33 bin tona yükseldi. 2018 yılının ortalarındaysa aylık 20 bin tona geriledi ve sabit kaldı.

Türkiye’nin İngiltere’den ithalatı Ekim 2018’den itibaren 10 bin tona ulaşarak hızlı bir artış gösterdi.

Hükümet, plastik atık ithalatı konusunda herhangi bir kısıtlama getirmedi.

Fotoğraf: Reuters

Greenpeace Akdeniz Projeler Sorumlusu Deniz Bayram, Türkiye’nin plastik atık ithalatına dair şunları söyledi: “Türkiye henüz kendi çöpüyle baş edemeyen bir ülke. Bu yüzden kontrolsüz çöp ithalatı Türkiye’nin kendi geri dönüşüm sisteminde var olan sorunların daha da artmasına neden olabilir. Türkiye başka ülkelerin çöpünde boğulmadan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, plastik atık ithalatıyla ilgili politikalarını gözden geçirmesini talep ediyoruz.”

Greenpeace Doğu Asya Kampanya Sorumlusu Kate Lin ise plastik kirliliğine yegane çözümün plastik üretimini sınırlamak olduğunu belirtti.