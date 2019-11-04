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Yaramazlara biraz batar!

Grease’de, Olivia Newton-John’un giydiği deri ceket ve pantolon 405 bin 700 dolara satıldı

Britanya doğumlu Avustralyalı oyuncu Olivia Newton-John’un (71), müzikal film ‘Grease’de giydiği deri ceket ve pantolonu, önceki gün düzenlenen açık artırmada 405 bin 700 dolara (yaklaşık 2 milyon 300 bin lira) satıldı.

Fotoğraf: BBC

ABD’de, Beverly Hills’te, Julien’s Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada satılan, meme kanseri tedavisi gören oyuncunun ‘Sandy’ rolünü canlandırdığı 1978 yapımı filmde giydiği pantolon-ceketin tahmin edilenin iki katına alıcı bulduğu açıklandı.

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Fotoğraf: Reuters

Newton’ın müzikalde kullandığı başka eşyaların da satıldığı açık artırmadaki 2.4 milyon dolarlık (13.7 milyon lira) satıştan elde edilen gelirin bir kısmının Newton-John’un Avustralya’da tedavi masraflarında kullanılacağı belirtildi.

Newton-John’un, beyazperdenin en sevilen ve tanınmış müzikal fimlerinden Grease’deki rol arkadaşı Danny karakterini canlandıran ABD’li oyuncu John Travolta’ydı.

Fotoğraf: Reuters

Newton-John film setinde giydiğinde 20 yıllık ve fermuarı bozuk olduğu için dikmek zorunda kaldığı pantolonu, ceketi ve diğer kıyafetlerini satın alıp giyenlerin fotoğraf çekip yollamasını istedi.

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