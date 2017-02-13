Grammy’de Adele’e beş ödül birden: Yarısını kırıp Beyonce’ye verdi

‘Müziğin Oscar’ı’ diye anılan Grammy ödüllerine Britanyalı müzisyen Adele damga vurdu.

59’uncusu düzenlenen ödül töreninde Adele, ‘25’ adlı albümüyle yılın albümü, ‘Hello’ şarkısıyla yılın şarkısının yanısıra en iyi pop solo performan ve pop vokal albüm ödülünü kazandı.

Şu ana kadar 15 Grammy ödülü kazanan Adele, 2012’de yayınlanan ‘21’ isimli albümüyle Grammy’de iki kez üç ödül kazanan ilk müzisyen olarak tarihe geçmişti.

Adele, ödülün yarısını Beyonce’ye verdi

Konuşmasında ödülü hak eden kişinin Beyonce olduğunu belirteren Adele, ödülü ikiye ayırıp bir parçasını Beyonce’ye verdi.

Gözyaşlarına hakim olamayan Adele, “Bu ödülü kabul edemem. Lemonade albümü muazzamdı Beyonce’nin. Çok muazzam, iyi düşünülmüş, güzel ve ruh taşıyan bir albümdü. Bunu takdir ediyoruz. Tüm sanatçılar olarak sana hayranız. Sen bizim ışığımızsın” diye konuştu.

Ödül töreninde Metallica ve Lady Gaga birlikte şarkı söyledi.

Grammy ödüllerini kazanan müzisyenler şöyle:

Yılın Albümü: Adele — ‘25′

Yılın Şarkısı: Adele — ‘Hello’

En İyi Yeni Sanatçı: Chance The Rapper

En İyi Rap Albümü: Chance The Rapper — ‘Coloring Book’

En İyi Rap Şarkısı: Drake — ‘Hotline Bling’

En İyi Çağdaş Urban Albümü: Beyonce — ‘Lemonade’

En İyi Pop Solo Performans: Adele — ‘Hello’

En İyi R&B Albümü: Lalah Hathaway — ‘Lalah Hathaway’

En İyi R&B Şarkısı: Maxwell — ‘Lake by the Ocean’

En İyi R&B Performansı: Solange — ‘Cranes In the Sky’

En İyi Pop Vokal Albümü: Adele — ‘25′

En İyi Rock Albümü: Cage The Elephant — ‘Tell Me I’m Pretty’

En İyi Rock Şarkısı: David Bowie — ‘Blackstar’

En İyi Müzik Videosu: Beyonce — ‘Formation’

En İyi Pop İkili/Grup Performansı: Twenty One Pilots — ‘Stressed Out,’

En İyi Country Solo Performansı: Maren Morris — ‘My Church,’

En İyi Alternatif Müzik Albümü: David Bowie — ‘Blackstar’