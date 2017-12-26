Grammy ödüllü Lorde’dan ‘Filistin hassasiyeti’: 2018 turnesinin İsrail ayağı iptal

Yeni Zelandalı şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Lorde, 2018 yazında İsrail’de vereceği konseri Filistin yanlısı aktivistlerin çağrıları sonrasında iptal etme kararı aldı.

DW Türkçe’nin haberine göre, 2013 yılında yayınlanan ‘Royals’ isimli şarkısıyla dünyaca ünlü bir şarkıcı ve söz yazarı olan Lorde, haziran 2018’de İsrail’in Tel Aviv kentinde vereceği konserini İsrail’in Filistinlilere yönelik yaptırımlarını protesto eden grubun çağrıları sonrasında iptal etti.

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21 yaşındaki Lorde, pazar akşamı yayınlanan açıklamasında 2018’de yapacağı turnenin son ayağı olarak planlanan Tel Aviv konserini aldığı birçok mektup sonrasında farklı görüşlere sahip kişilerle yaptığı istişareler neticesinde aldığını duyurdu.

Yeni Zelandalı şarkıcı, Tel Aviv’de konser verme kararı almasına atıfta bulunarak “Bunda doğru karar vermediğimi kabul etmekle pek gurur duymuyorum” dediği açıklamasında “Şu zamanda doğru kararın konseri iptal etmek olduğunu düşünüyorum” dedi.

Lorde’un Tel Aviv konserini düzenleyecek Naranjah ekibi ise yaptığı açıklamada şarkıcıyı affettiklerini ve turne kapsamında Rusya ile ABD’de konserler verecek şarkıcıya başarılar dilediklerini belirttiler.

Lorde’dan önce Roger Waters, Lauryn Hill ve Elvis Costello da BDS tarafından yapılan çağrılara uyarak İsrail’deki konserlerini iptal etmişlerdi.