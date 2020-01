Grammy ödülleri sahiplerini buldu: Gecenin kazananı Billie Eilish

Müzik dünyasının en prestijli ödülü Grammy’ler dün gece yapılan törenle sahiplerini buldu. 18 yaşındaki Billie Eilish gecenin sonunda kucak dolusu Grammy ödülleriyle poz verdi.

Fotoğraf: Reuters

Bu yıl 62’ncisi düzenlenen ödül törenininde aynı akşam helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbolun efsane ismi Kobe Bryant da anıldı. Gecenin düzenlendiği Staples Center basketbolcunun 20 yıl boyunca formasını giydiği LA Lakers takımın maçlarına ev sahipli yapan salondu.

Grammy ödüllerinin en önemli kategorileri dahil toplam beş dalda ödül kazanan Billie Eilish “En İyi Şarkı, En İyi Albüm, En İyi Kayıt, En İyi Yeni Sanatçı” kategorilerinin hepsinde ödül alan en genç sanatçı oldu.

Eski ABD başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama, anılarını kaleme aldığı kitabı ‘Becoming’in sesli kitabı ile En İyi Sözsel Albüm dalında Grammy Ödülü’ne layık görüldü.

Gecede ödül kazanan isimlerin bazıları şöyle:

Yılın Albümü: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Billie Eilish

En İyi Yeni Şarkıcı: Billie Eilish

En İyi Kayıt: Billie Eilish

Yılın Şarkısı: Bad Guy – Billie Eilish

En İyi Rap Performans: Higher – DJ Khaled ft. Nipsey Hussle ve John Legend

En İyi Rap Albümü: Igor – Tyler, The Creator

En İyi Pop Solo Performans: Truth Hurts – Lizzo

En İyi Pop Vokal Albüm: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Billie Eilish

En İyi R&B Albüm: Ventura – Anderson .Paak

En İyi R&B Şarkısı: Say so – PJ Morton Ft. JoJo

En İyi Alternatif Müzik Albümü: Father of the Bride – Vampire Weekend

En İyi Rock Albümü: Social Cues – Cage The Elephant

En İyi Rock Şarkısı: This Land – Gary Clark Jr.

En İyi Metal Performansı: 7empest This Land – Tool

En İyi Rock Performansı: This Land – Gary Clark Jr.

En İyi Müzikal Albüm: Hadestown – Original Broadway Cast