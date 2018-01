Grammy ödül töreninde kazanan #MeToo ve cinsiyet eşitliği oldu

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Grammy Ödülleri, ABD’nin New York kentindeki ünlü Madison Square Garden Salonu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, 60’ıncı Grammy Ödül Töreni’ne katılan sanatçıların ve konukların çoğu, cinsel taciz kurbanlarına desteklerini dile getirmek ve cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için yakalarına beyaz gül taktı.

Reklam

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Janelle Monáe ödül töreninde yaptığı konuşmada artık erkekler ile kadınlar arasındaki ücret eşitsizliğinin, tacizin ve gücün kötüye kullanılmasının son bulması gerektiğini söyledi.

32 yaşındaki ünlü R&B şarkıcısı Bruno Mars, 6 dalda Grammy ödülü kazanarak gecenin yıldızı oldu.

Bruno Mars’ın kazandığı ödüller arasında ‘Yılın Albümü’, ‘Yılın Kaydı’ ve ‘Yılın Şarkısı’ da var.

Mars böylece aday gösterildiği tüm dallarda ödülleri almış oldu.

30 yaşındaki ünlü rap sanatçısı Kendrick Lamar da geceyi beş ödülle kapattı.

James Corden’ın sunduğu gecede U2 ve Kendrick Lamar, Elton John, Rihanna, Lady Gaga ve Miley Cyrus da sahne aldı.

Müzik dünyasında 13 binden fazla profesyonelin oylarıyla belirlenen ödüllerden bazılarının sahipleri şöyle sıralandı:

* Yılın Albümü: Bruno Mars (24K Magic)

* Yılın Kaydı: Bruno Mars (24K Magic)

* Yılın Şarkısı: Bruno Mars (That’s What I Like)

* En İyi Yeni Artisti: Alessia Cara

* En İyi Pop Vokal Albümü: Ed Sheeran (Divide)

* En İyi Pop Solo Performansı: Ed Sheeran (Shape of You)

* En İyi Rap Albümü: Kendrick Lamar (DAMN)

* En İyi Rap Şarkısı: Kendrick Lamar (HUMBLE)

* En İyi Rap Performansı: Kendrick Lamar (HUMBLE)

* En İyi Rap/Sung Performansı: Kendrick Lamar (LOYALTY)

* En İyi R&B Albümü: Bruno Mars (24K Magic)

* En İyi R&B Şarkısı: Bruno Mars (That’s What I Like)

* En İyi R&B Performansı: Bruno Mars (That’s What I Like)

* En İyi Rock Albümü: The War on Drugs (A Deeper Understanding)

* En İyi Rock Performansı: Leonard Cohen (You Want It Darker)

* En İyi Alternatif Müzik Albümü: The National (Sleep Well Beast)

* En İyi Dünya Müziği Albümü: Ladysmith Black Mambazo (Shaka Zulu Revisited: 30th Anniversary Celebration)

* En İyi Dans/Elektronik Albümü: Kraftwerk (3-D The Catalogue)

* En İyi Video Klibi: Kendrick Lamar (HUMBLE)

* En İyi Country Albümü: Chris Stapleton (From a Room, Volume 1)