Graham: Türkiye’ye yaptırım tasarısının yeni versiyonu Senato’ya gelecek

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye’ye Suriye’deki operasyonu nedeniyle yaptırımlar uygulanmasını içeren ve 29 Ekim’de Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen tasarının yeni bir versiyonunu gelecek hafta Senato gündemine almayı planladıklarını söyledi.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Graham, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle yaptırım uygulanması gerektiği görüşünü yineledi.

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Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı öncesi ABD Başkan Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmeyle ilgili kararını eleştiren ve birlikte Türkiye’ye karşı ‘Graham-Van Hollen Yaptırımları’ isimli bir karar taslağı hazırlayan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Trump yönetimine Türkiye’ye yaptırımların uygulanması çağrısında bulunan bir mektup yazmıştı.

Graham ve Van Hollen’ın hazırladığı taslakta ‘üst düzey yetkililerin malvarlığı, S-400 konusu ve askeri anlaşmalar’ gibi alanlarda yaptırımlar uygulanması öngörülüyordu.

ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim’de, ‘Ermeni soykırımı’ tasarısından sonra Türkiye’ye Suriye’nin kuzeyindeki operasyonundan dolayı yaptırımlar uygulanmasını içeren yasa tasarısını da onaylamıştı. Tasarı, genel kurulda yapılan oylamada 16’ya karşı 403 oyla kabul edilmişti.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 26 Kasım’da yaptığı açıklamada, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemiyle ilgili adımlarının endişe verici olduğunu söylemişti. Ancak Pompeo, Türkiye ile ‘S-400 sorunu’nun çözümü için görüşmelerin sürdüğünü de belirtmişti.

Kongre binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Graham, bir gazetecinin “Türkiye’ye yaptırımlar getirilmesi neden bu kadar uzun sürüyor? Başkan Trump, Erdoğan’a karşı çok mu hoşgörülü?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Bence bir şeyler yapma zamanı geldi. Türkiye’ye ve Beyaz Saray’a S-400 meselesini çözmek için zaman tanımaya çalıştım. Ama süreç ileriye değil geriye doğru gidiyor gibi görünüyor. Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen yaptırım tasarısı S-400’le ilgili değil, Türkiye’nin Suriye’yi işgaliyle alakalı. Dolayısıyla gelecek hafta Temsilciler Meclisi’nde tasarısının bir benzerini gündeme alacağımızı umuyorum. Temsilciler Meclisi tasarısını aynen geçirip Başkan’ın imzasına sunmayı tercih ederim çünkü bence iyi bir tasarı. Ancak Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı James Risch’in ne yapacağını göreceğiz.”