Graham: Temsilciler Meclisi başkanı yaptırımları destekliyor

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Temsilciler Meclisi Demokrat Başkanı Nancy Pelosi ile Türkiye’nin Suriye’deki askeri harekatı hakkında görüştüğünü ve Pelosi’nin Türkiye’ye yönelik iki parti tarafından da onaylanacak ortak yaptırımları desteklediğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Graham, genellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın açık destekçisi olarak bilinmesine rağmen, Trump’ın ABD askeri birliklerini Suriye’nin kuzeyinden geri çekme kararını kınamıştı.

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Graham attığı tweette şöyle dedi: “ABD Temsilciler Meclisi Demokrat Başkanı Pelosi ile Kongre tarafından Türkiye’nin Suriye harekatına yönelik bir adım atılması için görüştüm. Sözcü Pelosi, Türkiye’ye karşı hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların oluşturacağı bir yaptırımı desteklediğini belirtti. Sözcü Pelosi, aynı zamanda Kürt müttefikleri desteklemenin gerektiğini ve IŞID’in tekrar ortaya çıkmasından endişelendiğini belirtti.”

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile Demokrat Senatör Chris Van Holen geçen hafta Türkiye’ye karşı çeşitli yaptırımlar öngören bir karar taslağı hazırlamıştı.