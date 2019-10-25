Diken

Yaramazlara biraz batar!

Pentagon, Suriye’deki petrolün IŞİD ya da İran’ın eline geçmemesi için plan hazırlıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyinden ABD birliklerini çekme kararını en çok eleştirenlerden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Pentagon’un Suriye’deki petrolün İran ya da IŞİD’in eline geçmesini önleyecek bir plan üzerinde çalıştığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Graham, Beyaz Saray’da ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’den brifing aldıktan sonra gazetecilere açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Genelkurmay, planın işe yarayabileceğini, IŞİD’in geri dönmesini, petrolün IŞİD’in ya da İran’ın eline geçmesini önleme imkanını bize verebileceğini düşündüğüm bir plan hazırlıyor.”

Reklam

Pentagon’un planının hem petrol kaynaklarını korumayı hem de IŞİD’i engellemeyi amaçladığını belirten Graham, “Plan Suriye’deki kritik hedeflerimizi karşılayacağı konusunda beni cesaretlendiriyor” dedi.

Graham, pazartesi günü Fox News’e yaptığı açıklamada, Trump ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye ve Suriye’deki Kürtlerin güvenliklerinin sağlanması ve IŞİD’in zapt edilmesi konusunda daha iyimser olduğunu belirtmiş, “Kartlarımızı doğru oynarsak Suriye’de yıllardır elimizden kaçırdığımız tarihi çözümlere ulaşabiliriz” demişti.

Senatör Graham: ABD, Suriye’deki petrol sahaları için Kürtlerle girişim kurabilir

NYT: Trump geri adım atarak Suriye’nin doğusunda 200 asker bırakabilir

SON HABERLER

Ayın en popüler mektuplarını seçtik!

Bu ay iki önemli mektup gündemi fazlasıyla meşgul etti. Birisi ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektuptu. Bir diğeri de Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli’nin yabancı basına ve fuar katılımcılarına gönderdiği mektuptu. Her ikisinin de bu denli ses getirmesinde rol oynayan etkenler farklı ayrı olsa da ortak noktaları politika ve kullanılan dildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...