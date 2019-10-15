Graham: Erdoğan’dan Kobani’den uzak durma sözü aldım; yaptırım tasarısı hazır

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonundan dolayı Türkiye’ye karşı yaptırımlar içeren tasarıyı perşembe günü Senato’ya sunacağını açıkladı. Graham, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde kendisinin de ‘hatta olduğunu’ söyleyerek, Erdoğan’dan ‘Kobani’den uzak durma sözü aldığını’ öne sürdü.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Graham açıklamasında, “Türkiye yaptırımları tasarısını perşembe günü sunacağım. Trump yönetiminin kararname yoluyla Türkiye’ye karşı attığı adımı takdir ediyorum ama bunun ertesi gelecek” dedi.

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Daha sonra Twitter üzerinden konuyla ilgili yeni mesajlar da paylaşan Graham, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Donald Trump arasındaki telefon görüşmesi sırasında kendisinin de hatta olduğunu ve Trump’ın Erdoğan’dan ‘Suriye’de gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için Kobani’den uzak durma sözü aldığını’ belirtti.

Senatör Graham, daha sonra şöyle dedi: “Türkiye Kobani’nin etrafındaki Kürt bölgelerine ilerlemeyi sürdürür ve buraları alırsa, bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği sözü bozması ve gerilimi önemli ölçüde tırmandırma olarak görürüm. Kongre ve Trump yönetiminin Kobani’nin içinde ve etrafında işlenebilecek her türlü zulümden Erdoğan’ı sorumlu tutacağına eminim. Türkiye’ye tavsiyem, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkileri tamamen yok etmeden durması.”