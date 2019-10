Graham: Bu adımla IŞİD yeniden ortaya çıkar; Erdoğan’a ağır bedel ödeteceğim

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı operasyondan dolayı yeni bir yaptırım paketinin yakında Senato’ya sunulacağını açıkladı. Graham, Türkiye’nin harekatını ‘felaket’ olarak niteleyerek, bu adımın sonunda ‘IŞİD’in yeniden canlanacağını’ belirterek, ‘Erdoğan’a ağır bedel ödetmek için Kongre’deki çabalara öncülük edeceğini’ söyledi.

Graham, Ocak ayında Erdoğan ile görüşmesinde.

Senatör Graham, Twitter mesajında şöyle dedi: “Medyada çıkan haberler doğruysa ve Türkiye Suriye’nin kuzeyine girdiyse, bir felaket geliyor. Trump yönetimi tarafından yüzsüzce terk edilen Kürt müttefiklerimiz için dua edin. Bu adım, IŞİD’in yeniden ortaya çıkmasına yol açacak.Erdoğan’a ağır bir bedel ödetmek için Kongre’de verilecek çabalara öncülük edeceğim. Başkan Trump’ı, hâlâ zaman varken, işleyen güvenli bölge konseptine geri dönmeye çağırıyorum.”

‘Yıkıcı’ yaptırım paketi sunulacak, Türk ekonomisi ve ordusu hedef alınacak

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Graham Amerikan medyasında verdiği bir röportajda da, Türkiye’ye operasyonundan dolayı ‘yıkıcı’ yaptırımlar paketi sunmayı planladığını söyledi.

Bölgedeki Kürtler’in durumundan duyduğu endişeyi tekrar dile getiren Graham, planladıkları yaptırımların Türk ekonomisini ve ordusunu hedef alacağını söyledi. Graham, Senato’da tasarının, Başkan’a veto etme imkanı tanımayacak derecede bir çoğunluğun desteğini alacağı tahmininde de bulunurken, “Kim Kürtler’e karşı Erdoğan’ı destekleyecek ki?” dedi.

Senatör Graham, Trump’ın Suriye’den asker çekme kararını diğer herkesin tavsiyelerine tamamen ters düşerek aldığını da belirtti. Graham, “Eğer geri kalan bizlerin bilmediği bir şeyi biliyorsa takdirin yüzde 100’ünü kendisi toplayacak. Ama tersi olursa da suçun yüzde 100’ü onda olacak. Bunun ortası yok” dedi.

‘IŞİD, Trump’ın ihanetini kutluyor’

Demokrat Senatör Chris Can Hollen da Twitter mesajında, “Türkiye Suriyeli Kürt ortaklarımıza saldırdığı için ağır bir bedel ödemeli. Her iki partiden senatörler, IŞİD’i yenilgiye uğratmada en çok sorumluluk alan tek bölgesel grubu terk etmeyi desteklemeyecek. İki partiden de destek alan yaptırımlar tasarısı şu an hazırlanıyor. Trump IŞİD’i yenilgiye uğrattığını iddia etmeyi seviyor. Suriyeli Kürtlerle ortaklık kuran güçlerimiz büyük ilerleme sağladı ama daha yapacak işler var. IŞİD Trump’ın ihanetini kutluyor” dedi.