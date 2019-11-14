Graham, ABD Senatosu’ndaki ‘Ermeni soykırımı’ tasarısını engelledi

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Senatosu’nda ‘Ermeni soykırımı’nı tanıyan tasarının oylanmasını engelledi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Kongresi’nin diğer kanadı olan Temsilciler Meclisi bu yöndeki bir karar tasarısını 30 Ekim’de kabul etmişti. Tasarı Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından Senato’ya taşındı.

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The Hill’in haberine göre Cumhuriyetçi Senatör Graham ise tasarının oylanmasına karşı görüş bildirerek, oylamayı engelledi.

Graham, senatörlerin ‘tarihi allayıp pullayıp yeniden yazmamaları gerektiğini’ ifade ederek, “Kısa süre önce Türkiye’nin askeri operasyonundan dolayı Suriye’de karşılaştığımız sorunlar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump ile görüştüm. Umarım Türkiye ve Ermenistan bir araya gelebilir ve bu sorunu (1915 olayları) ele alır” dedi.

Graham kararını ‘geçmişe bakarak değil, geleceğe bakarak’ aldığını belirtti.

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ABD Senatosu’nda herhangi bir senatör tasarıyı oylamaya açabilirken, herhangi bir senatör karşı görüş bildirerek oylamanın yapılmasını engelleyebiliyor.

Tasarının yasalaşması için Senato’da da kabul edilmek zorunda. Senato tasarının farklı bir versiyonunu geçirirse, Kongre’nin iki kanadından oluşturulacak bir komisyonun aradaki farklılıkları giderip ortak bir metin çıkarması gerekiyor. Bu ortak metinse her iki kanattan geçmesi halinde ABD başkanının onayına gidiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın onaylamaması halindeyse tasarı tekrar Senato’ya gidiyor, burada üçte iki çoğunlukla tekrar geçerse yasalaşıyor.