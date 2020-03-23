Grafik: Türkiye ‘corona’nın artış hızında ilk sırada

Covid-19 hastalığının ülke ülke yayılma hızını araştıran bir çalışmaya göre Türkiye ilk sırada.

Fotoğraf: Reuters

Aralık 2019’da Çin’de başlayarak 160’tan fazla ülkeye yayılan ‘corona’ salgınında bugüne kadar 343 bin 421 vaka tespit edilirken, 14 bin 790 kişi hayatını kaybetti, 98 bin 896 kişi de tedavi edilerek hastalıktan kurtuldu.

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Britanya’daki Oxford Üniversitesi’ne bağlı Our World in Data, resmi kaynaklardan topladığı verilerle ülkeler arasında hastalığın yayılma hızına ilişkin karşılaştırma yapmaya imkan tanıyan bir grafik oluşturdu.

İlk vakanın görüldüğü tarih her ülkede farklılık gösterdiği için, grafikte ülkelerin teyit edilmiş 100 ‘corona’ vakasına ulaştığı tarih başlangıç olarak alındı. Grafik, güncel verilere göre hastalığın yayılma hızındaki gidişatı gösteriyor.

Virüsün çıktığı Çin’de ilk 100 vakanın tespit edilmesinden sadece 10 gün sonra 10 bininci vakaya ulaşıldığı görülüyor.

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Diğer ülkelerdeki vaka artış hızı çok daha yavaş. Singapur ve Japonya’nın bugüne kadar büyük ölçüde salgının önüne geçmeyi başardığı anlaşılıyor.

Grafik vaka saysının ne kadar sürede iki katına çıktığına göre bölümlere ayrılmış. Bunlar iki, üç-dört, beş ve 10 gün olarak belirlenmiş.

Salgının ilk etapta Güney Kore ve Çin’de çok hızlı bir gidişatı varken, iki ülkenin de aldığı olağanüstü önlemlerle gidişatı yatay bir seyre oturtmayı başardığı görülüyor.

Anlamlı veriler dikkate alındığında 10 gün sınırının üstünde bir tek Singapur yer alırken, beş-10 gün arası bölümde de sadece Japonya bulunuyor.

Türkiye vaka sayısının ikiye katlanma hızında iki günlük bölümde yer alırken, bu konuda şimdiye kadarki en hızlı ülke.

Türkiye’de ilk Covid-19 vakası 11 Mart’ta açıklanmış, ilk can kaybı haberi ise 17 Mart’ta gelmişti. 17 Mart günü 98 olan vaka sayısı ertesi gün grafikteki başlangıç noktası olan 100 vakaya çoktan ulaşmıştı.

İlk 100 vakanın görüldüğü tarihten itibaren vaka sayısının iki katına çıkış hızında Türkiye gibi grafiğin iki günlük bölümünde yer alan bazı ülkelerin önlemlerle gidişatı yavaşlatmayı başardığı görülüyor.

Çin, Güney Kore, İtalya, İran, Lüksemburg ve Danimarka başlangıçta bu bölümde yer alırken, ölüm ve vaka sayılarının artmaya devam ettiği İtalya ve İran’da gidişatın yavaşladığı anlaşılıyor. Güney Kore, Çin ve Danimarka salgını belli bir düzeyde kontrol altına almayı başarmış görünüyor. Lüksemburg’da 100 vakaya 18 Mart günü ulaşılırken, güncel verilere göre hızlı gidişat devam ediyor.