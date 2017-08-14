Gözyaşı ülkesi: Yemen’de koleraya yakalananların sayısı 500 bini geçti

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Yemen’de bugüne dek 500 binden fazla insanın kolera hastalığına yakalandığını duyurdu.

Yazılı açıklama yapan örgüt, dört aydır süren salgının 1975 can aldığını bildirdi.

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WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koleranın bazı bölgelerde yavaşladığını söylese de yeni yerleşim alanlarında hastalığa rastlanıldığını kaydetti.

Ülkede her gün beş binden fazla yeni kolera vakası tespit ediliyor.

Su yoluyla bulaşan hastalık, kontrole alınmazsa birkaç saat içide ölüme neden oluyor.

İlaç temin edilemiyor

WHO, ülkede 30 bini aşlık sağlık çalışanının bir yıldır maaşlarını alamadığını belirtirken, koleranın önlenmesini sağlayacak bazı kritik ilaçların da temin edilemediği bilgisini verdi.

Ülkede iki yıldır süren çatışma ortamı nedeniyle yaklaşık 3 milyon kişinin göç ettiği tahmin ediliyor.

Göç eden Yemenliler, fakirliğin de etkisiyle temiz içme suyuna ulaşamıyor, gideri olmayan konaklama bölgelerinde hastalık baş gösteriyor. Yemen’deki mevcut durum, insanların koleraya yakalanma olasılıklarını yüksek tutuyor.