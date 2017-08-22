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Gözüne ‘güvendi’: Trump güneş tutulmasını çıplak gözle selamladı

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın balkonundan eşi Melania ve oğlu Barron’la birlikte güneş tutulmasını izledi. (Reuters/Kevin Lamarque)

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