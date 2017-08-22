Gözüne ‘güvendi’: Trump güneş tutulmasını çıplak gözle selamladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın balkonundan eşi Melania ve oğlu Barron’la birlikte güneş tutulmasını izledi. (Reuters/Kevin Lamarque)
Yaramazlara biraz batar!
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın balkonundan eşi Melania ve oğlu Barron’la birlikte güneş tutulmasını izledi. (Reuters/Kevin Lamarque)
Aydınlık gazetesi genel yayın yönetmeni Mustafa İlker Yücel ve eski istihbarat şefi Ceyhun Bozkurt hakkında, MİT TIR’ları ilgili haberi nedeniyle iddianame hazırlandı.
Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, Maliye’nin açıkladığı bütçe rakamlarına göre ‘özel güvenlik’ harcamasının yıl sonu bütçesinde 2 milyar liranın üzerine çıkacağını tahmin edildiğini yazdı.
Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) evlilik programlarının yayından kaldırılmasının önünün açılmasının ardından yaşanan belirsizlikte RTÜK’ten açıklama geldi: “Yayıncılarımızla görüştüğümüz kadarıyla bu dönem evlilik programları olmayacak.”
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu 25 günlük ‘Adalet Yürüyüşü’nde karavanında yemek yerken fotoğraflayan Hürriyet muhabiri Selahattin Sönmez, fotoğrafın hikayesini anlattı: “Fotoğrafları çekerken aramızda herhangi bir diyalog yaşanmadı.”