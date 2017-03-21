Göztepe’yle anlaşan Yılmaz Vural: Ümraniye maçında verilmeyen penaltılar işime geldi, yoksa hoca değişikliği olmazdı

TFF 1’nci Lig ekiplerinden Göztepe’yle anlaşan teknik direktör Yılmaz Vural, görevi devraldığı Okan Buruk’u, “Üzme kendini, bu biter öbürü başlar” diyerek teselli etti.

‘Getirin kağıdı, atalım imzayı’

DHA’nın haberine göre, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’le dün bir araya gelerek anlaşmaya vardıklarını belirten tecrübeli teknik direktör, süreci şöyle anlattı: “Dün sağ olsun sayın başkan ben futbol zirvesindeyken telefon etti. Beşiktaş’ta bir otelde buluştuk, orada konuştuk Göztepe’yi. Hocam dedi; ‘Ben senden başkasını düşünmüyorum. İlk konuştuğum sensin, başka da kimseyi istemiyorum’. Dedim o zaman getirin kağıdı, atalım imzayı bitsin bu olay.”

‘Verilmeyen penaltılar işime geldi’

Göztepe’nin evinde Ümraniyespor’a 1-0 mağlup olduğu ve sarı-kırmızılı kulübün iki penaltılarının verilmediği gerekçesiyle hakem Abdulkadir Bitigen’e sert tepki gösterdiği karşılaşmayı hatırlatan Vural, şöyle devam etti: “Şimdi bu çocuk güzel bir çocuk, babasını da tanıyorum. Mümkün değil bir ketenpere işler yapsın. Sonuç olarak öyle bir hata yaptı ki iki net penaltıyı veremedi. Eğer Göztepe o maçı alsaydı şimdi 43 puanda olacaktı. Benim işime geldi ama öyle olmasaydı hoca değişikliği olmazdı. Şaka bir yana Okan kardeşime buradan geçmiş olsun diyeyim. Hakikaten bir ters gitti mi gidiyor. O yüzden Okancığım üzme kendini, bu biter öbürü başlar. Bak biz 30 yıldan beri çalışıyoruz değişen bir şey olmadı.”